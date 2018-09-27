تخصيص 190 مقسما في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالسويداء

خصصت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء اليوم 190 مقسما ضمن القطاع التجاري وذلك بما يتكامل مع التخصيص في باقي القطاعات الصناعية والحرفية.

وقال مدير المدينة الصناعية في أم الزيتون المهندس علاء أبو عمار أن هذا التخصيص الذي يتم للمرة الأولى في القطاع التجاري يتضمن مقاسم لبيع الخضار والفواكه والأدوات المنزلية والألبسة.

ولفت إلى أنه تم تحديد سعر المتر المربع لأرض المقسم الواحد المخصص ب25 ألف ليرة مع مساحة 24 مترا للمقسم، مبينا أنه على الذين جرى تخصيصهم دفع ثلث قيمة أرض المقسم على الأقل خلال شهر من تاريخه.

وأشار أبو عمار إلى مواصلة التخصيص لباقي القطاعات حيث وصل عدد المقاسم المخصصة لغاية تاريخه إلى 460 مقسما صناعيا و450 مقسما حرفيا، موضحا ان نسب انجاز المرحلة الأولى للبنى التحتية بالمنطقة بلغت أكثر من 90 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الأعمال المنفذة في المدينة الصناعية بأم الزيتون منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه نحو6ر1 مليار ليرة.