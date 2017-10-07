تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة والمعجنات

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم عدة قرارات تتضمن تخفيض اسعار كل من السكر والمتة والزيت والمعجنات.

ووفق القرارات الصادرة أصبح سعر مبيع الكيلو غرام الواحد لمادة السكر بالجملة 270 ليرة سورية وللمستهلك 290 ليرة بعد أن كان 310 ليرات بينما أصبح سعر مبيع الليتر الواحد من مادة الزيت النباتي للجملة 620 ليرة وللمستهلك 650 ليرة بعد أن كان 720 ليرة وبالنسبة لسلعة المتة بكل أنواعها ومسمياتها عدا “الببورين” أصبح سعر مبيع العبوة سعة 250 غرام بالجملة 270 ليرة وللمستهلك 290 ليرة بعد أن كان سعر العبوة 400 ليرة أما العبوة ذات السعة 200 غ فسعر مبيعها بالجملة 225 ليرة وللمستهلك 250 ليرة كما تم تحديد سعر متة “الببورين” سعة 250 غرام ب 275 ليرة للجملة و 300 للمستهلك.

وحدد قرار أسعار المعجنات سعر مبيع قرص /زعتر/محمرة/سبانخ/ قياس 12-15 ب 35 ل.س وقرص الجبنة قياس 12-15 ب 40 ليرة أما سعر مبيع قرص البيتزا قياس 12-15 أصبح 75 ليرة وقرص القشقوان قياس 12-15 ب 50 ليرة.

وشدد الوزير الغربي في تصريح لـ سانا على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التزام المحال بالأسعار التي أصدرتها الوزارة مبينا أنه تم تخفيض هذه الأسعار بعد أن تم حساب بيان التكلفة بدقة وإضافة هوامش الربح المحددة.

ولفت الوزير الغربي إلى أنه يجري العمل حاليا على دراسة تخفيض العديد من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية نظرا لاستقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وانخفاض تكاليف نقلها ومستلزمات تصنيعها وإيجاد كل السبل التي تضمن توفير مختلف المواد بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار معقولة.

وشهدت الأسواق مؤخرا انخفاضا في أسعار مادة الفروج وأصدرت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لائحة جديدة لأسعار مادة الفروج ووزعتها على أصحاب المطاعم والمحال للالتزام بها تحت طائلة المخالفة والمحاسبة.