تداولات سوق دمشق للأوراق المالية بلغت “34.246” مليون ليرة

تراجعت وتيرة ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة جلسة تداولات أمس عن الجلسات السابقة إلا انه سجل تقدما بـ 15.42 نقطة عن الجلسة الماضية ليغلق على قيمة 2621.45 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.59 بالمئة.

وسجلت الجلسة تداول أسهم 13 شركة ليبلغ اجمالي حجم التداول 136132 سهما موزعة على 151 صفقة وبقيمة تداولات إجمالية بلغت 34.246 مليون ليرة.

وارتفعت نتيجة الجلسة 7 اسهم عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة وهي سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.35 بالمئة وأغلق على سعر 444.91 ليرة، وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 1.78 بالمئة وأغلق على سعر 134.61 ليرة، وسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 13.02 بالمئة وأغلق على سعر 223.30 ليرة، وسهم بنك الأردن بنسبة 4.9 بالمئة وأغلق على سعر 246.25 ليرة، وسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 1.32 بالمئة وأغلق على سعر 339.94 ليرة، وسهم فرنسبنك بنسبة 4.92 بالمئة وأغلق على سعر 256 ليرة، وسهم الشركة السورية الكويتية للتأمين بنسبة 4.97 بالمئة وأغلق على سعر 158.50 ليرة.

وانخفض نتيجة الجلسة عن سعر اغلاق جلسة التداول السابقة أسهم أربع شركات وهي سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.55 بالمئة وأغلق على سعر 417.08 ليرة، وسهم بنك الشام بنسبة 0.24 بالمئة وأغلق على سعر 441.21 ليرة، وسهم بنك البركة بنسبة 0.35 بالمئة وأغلق على سعر 486.55 ليرة، وسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية بنسبة 1.99 بالمئة وأغلق على سعر 518 ليرة.

ولم يسجل سهما بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك عوده أي تعديل على سعريهما وأغلقا مساويين لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة بينما تمت إعادة سهم بنك عوده سورية إلى التداول بعد تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك.

وكانت جلسة التداول السابقة ليوم أمس الثلاثاء أغلقت على حجم تداول قدره 209089 سهما توزعت على 207 صفقات بقيمة تداولات إجمالية بلغت 73.407 مليون ليرة وأغلق المؤشر عند 2606.03 نقاط.