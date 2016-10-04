تداولات سوق دمشق للأوراق المالية «1.839» مليون ليرة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات أمس 0.68 نقطة عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.04 بالمئة ليغلق على قيمة 1511.98 نقطة وبحجم تداول قدره 10812 سهما، موزعة على 16 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 1.839 ليون ليرة.

وارتفع بنتيجة الجلسة سهم بنك البركة عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 10.26 بالمئة وأغلق على سعر 232.84 ليرة، وكذلك سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.27 بالمئة وأغلق على سعر 159.04 ليرة فيما انخفض سهم بنك الشام بنسبة 1.66 بالمئة وأغلق على سعر 155.55 ليرة.

ولم تسجل أسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي وبنك سورية الدولي الإسلامي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والمهجر أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لسعر الإغلاق السابق، في حين لم تسجل الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي صفقة على أسهمها.