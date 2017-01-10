تداولات سوق دمشق للأوراق المالية 21.697 مليون ليرة

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات أمس 25.66 نقطة عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير موجبة قدرها 1.53 بالمئة حيث أغلق على قيمة 1702.90 نقطة بنتيجة تداول قدره 106218 سهما موزعة على 62 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 21.697 مليون ليرة.

وارتفع بنتيجة الجلسة أسهم 7 شركات عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة وهي سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.11 بالمئة وأغلق على سعر 216.13، وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 3.26 وأغلق على سعر 208.59 ليرات، وسهم البنك العربي 4.83 بالمئة وأغلق على سعر 185.55 ليرة، وسهم بنك الشام بنسبة 4.21 وأغلق على سعر 215.19 ليرة.

كما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.5 بالمئة وأغلق على سعر 170 ليرة، وكذلك سهم بنك الأردن بنسبة 4.75 بالمئة وأغلق على سعر 129.61 ليرة، إضافة إلى سهم فرنسبنك الذي ارتفع بنسبة 4.83 بالمئة وأغلق على سعر 141 ليرة.

وكان سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي الوحيد الذي تراجع خلال الجلسة بنسبة 0.24 بالمئة وأغلق على سعر 117.64 ليرة، بينما لم يسجل سهما بنك البركة والشركة الأهلية أي تعديل على أسعارهما وأغلقا مساويين لسعر الإغلاق السابق.

وكانت جلسة التداول السابقة ليوم الخميس الماضي سجلت تداول 141428 سهما موزعا على 75 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 24.356 ليرة وأغلق مؤشرالسوق عند 1677.24 نقطة.