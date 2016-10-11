تداولات سوق دمشق للأوراق المالية «3.170» ملايين ليرة

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أمس على حجم تداول قدره 18495 سهما موزعة على 29 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 3.170 ملايين ليرة، وانخفض مؤشر السوق 7.78 نقاط عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير سالبة قدرها 0.52 بالمئة ليغلق على قيمة 1501.13 نقطة.

وارتفع سهم بنك الشرق عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.63بالمئة وأغلق على سعر 150.75 ليرة، بينما انخفض سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.86 بالمئة وأغلق على سعر 178.59 ليرة، وتراجع سهم بنك البركة بنسبة 1.61 بالمئة و أغلق على سعر 119.08 ليرة.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.54 بالمئة وأغلق على سعر 154.46 ليرة، بينما تراجع سهم فرنسبنك بنسبة 1.23بالمئة وأغلق على سعر 100.50 ليرة، بينما لم تسجل أسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية وبنك بيبلوس والشركة الأهلية للنقل وبنك الشام وشركة العقيلة للتأمين التكافلي أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة.