تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا ومصر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم ان قوات المظلات الروسية والمصرية ستجري منتصف الشهر الجاري تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في بيان لها “إن أكثر من 500 عسكري من كلا البلدين سيشاركون في تدريبات “المدافعين عن الصداقة 2016 ” التي ستجري في الأراضي المصرية بمشاركة اكثر من 15 مروحية وطائرة لأغراض مختلفة بالإضافة إلى عشر وحدات معدات عسكرية وقفز مظلي”.

وسيتدرب المشاركون على مكافحة الإرهاب وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل وحدات من قوات المظلات الروسية مع السلاح والعتاد إلى مصر بطريق الجو.