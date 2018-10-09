تدريبات عملية ضمن أولى دورات التسويق لهيئة تنمية المشروعات في طرطوس

معلومات تسويقية واسعة واستراتيجيات متنوعة لتطوير المنتجات قدمتها أولى الدورات التدريبية التي أقامها فرع (هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) في طرطوس تحت عنوان (حسن مشروعك) حيث أتاحت الدورة التي استمرت لأسبوع كامل الفرصة أمام رواد الأعمال من أصحاب المشاريع القائمة للتعرف على نظام المعلومات التسويقي وطرق تطبيق الدراسة التسويقية بما يدعم قدرتهم على ترويج وتصريف منتجاتهم بالشكل الأفضل.

وركزت محاور البرنامج التدريبي للدورة على التسويق والسوق المستهدف وعناصر المزيج التسويقي، بالإضافة الى كل ما يخص المنتج لناحية التسعير والترويج والتوزيع والتسويق الالكتروني وسلوك الشراء لدى المستهلك إلى جانب الأداء التسويقي.

كذلك تضمن برنامج الدورة يوما مخصصا لدراسة السوق من قبل كل متدرب بما يخص مشروعه حيث بين المدرب مجد محرز أستاذ محاضر في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس أن التدريب اعتمد على ربط الجانب النظري بالجانب العملي في السوق بما يمكن المتدربين من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة وتسويق المنتج وإعداد الدراسات التسويقية وتحديد الأسعار المناسبة للمنتج قبل طرحه في الأسواق.

من ناحيتها أشارت المهندسة سحر الموعي مديرة فرع الهيئة بطرطوس إلى أن الدورة التي اختتمت أول أمس هي نقطة بداية لسلسلة من الدورات اللاحقةالتي ستقام تباعا بهدف دعم المشاريع القائمة وأصحاب الأفكار من رواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشروع خاص، مؤكدة أن دورات مهنية متنوعة سترفد هذه الأهداف في المرحلة القادمة.

ولفتت إلى أن الهيئة تقدم أشكالا أخرى للدعم في مجال التسويق كالمشاركة في المعارض والمسابقات وتقديم الاستشارات لأصحاب المشاريع والقيام بدراسات وأبحاث بهدف تحديد القطاعات التي تحتاج إلى الدعم وتقديم المقترحات المساعدة على تطوير المبادرات والمشروعات المختلفة.

وتنوعت المشاريع القائمة للمتدربين لتشمل المشروعات الزراعية (المغارة الاستوائية وزراعة فطر منزلي) ومعملا للراحة وتقطير الأعشاب وصناعة مواد التجميل الطبيعية والاكسسوارات النسائية وإعادة تدوير الأقمشة، بالإضافة إلى مركز تجميل ومشغل لفساتين السهرة والعباءات الشرقية إلى جانب مشاريع حرفية وأخرى لتصنيع قوالب البلوك والجبالات.

حيان علي يعمل مندوب مبيعات في محمصة العنازة أكد أنه اكتسب في الدورة مهارات تسويقية إضافية يحتاجها في عمله لناحية توسيع وزيادة مناطق التوزيع والاستفادة من الملاحظات لتحسين جودة عمله.

أما لينا زروف فقالت: “أعتقد أن الدورة ستساعدني في تحسين مشروعي ولا سيما انني اتوجه لتوسيع العمل وافتتاح فروع جديدة بمناطق ومحافظات أخرى إلى جانب تطوير آلية العمل والتسويق والتعريف بالمشروع على نطاق أوسع”.