تدريبات لأساطيل الشمال والمحيط الهادئ الروسية في القطب الشمالي

نقلت وكالة «تاس» الروسية إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أساطيل الشمال والمحيط الهادئ بدأت تنفيذ تدريبات مشتركة لإطلاق الصواريخ والمدفعية في القطب الشمالي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن رئيس قسم التدريب على القتال في البحرية الروسية فيكتور كوتشيمازوف قوله: «نفذت أساطيل الشمال والمحيط الهادئ الروسية تدريبات مشتركة في جزر نوفوسيبيرسك بالقطب الشمالي تضمنت التدريب على التصدي للهجمات البحرية وهجمات الطائرات والسفن للمجموعات القتالية المعادية» مضيفا: أن الأساطيل نفذت تدريبات على إطلاق الصواريخ وإطلاق المدفعية باستخدام منظومات الأسلحة المحمولة على السفن.