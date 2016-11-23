تدريبات للناتو في الساحل الجنوبي الغربي لتركيا

أعلنت هيئة الأركان العامة التركية، أن القوات البحرية التابعة لحلف الناتو وباكستان، ستجري مناورات بحرية مشتركة “مافي بالينا-2016″، في القاعدة البحرية “اكساز” في مارماريس في جنوب غرب تركيا، بمشاركة ثلاثة آلاف جندي.وخلال هذه العملية، التي سوف تستمر حتى 28 تشرين الثاني، ستُمارس المهارات القتالية تحت الماء.

وسوف تشارك في هذه التدريبات خمس فرقاطات وخمس غواصات، وطراد واحد، وزورقين حربيين، و سفينة إمداد، وطائرتين وست طائرات مروحية من سلاح البحرية التركية، ومحطة تحت الماء ومقاتلتان تركيتان. وتشارك في التمارين الفرقاطة البحرية الكندية، ومدمرة وطائرة للدوريات البحرية تابعة للبحرية الأمريكية، وسفينة إمداد للقوات البحرية الإسبانية، وفرقاطات بلغارية وباكستان ورومانيا.