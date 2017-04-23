تدريب العاملين في “المطاحن” على اختبار الدقيق المطابق للمواصفات

بدأت اليوم في الشركة العامة للمطاحن الدورة التدريبية للعاملين في مخابر الشركة وفروعها في المنطقة الجنوبية على الطرق العلمية الحديثة والصحيحة في إجراء التحاليل والفحوص المخبرية بما يضمن الحصول على دقيق تمويني مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضح مهند شاهين المدير العام للشركة العامة للمطاحن أن الدورة تهدف لتوحيد معايير العمل المخبري والتخفيف من الارتياب للتوصل إلى النتائج الصحيحة عبر تدريب الكوادر على أساليب العمل الحديثة وتمكينها من استخدام أحدث الأجهزة والأساليب العلمية المتطورة.

ودعا القائمين على المطاحن بالمحافظات إلى القيام بجولات مستمرة على المطاحن والمخابز للإطلاع على الدقيق المنتج والموزع والتأكد من الالتزام بمعايير التعقيم المحددة وشروط التخزين والمحافظة على سلامة الدقيق مشيراً إلى أنه سيتم رصد مبالغ مالية لشراء أجهزة تحاليل مخبرية حديثة.

وبين شاهين أن الشركة العامة للمطاحن ستقيم دورات أخرى في المنطقة الساحلية وفي المنطقة الوسطى ودورات فنية للعاملين والفنيين في الشركة وفروعها بغية تطوير عملهم وزيادة جودة الطحن والحد من الهدر.

وتستمر الدورة التدريبية أسبوعاً ويشارك فيها متدربون من المحللين المخبريين العاملين في مخابر الشركة العامة للمطاحن وفروعها في المنطقة الجنوبية