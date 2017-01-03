تدريب 15 مزارعا في مصياف على كيفية زراعة الزيتون “عضويا”

اعتمدت مديرية الزراعة بحماة حقلا ارشاديا فى مدينة مصياف بريف المحافظة الغربى لتنفيذ تجربة زراعة أشجار الزيتون عضويا بما يضمن الحصول على منتج عضوى خال من سموم الاسمدة الكيميائية.

وبين رئيس دائرة الارشاد الزراعى بالمديرية المهندس حسام العبيسى فى تصريح له اليوم أن برنامج الحقل الذى تبلغ مساحته /5/دونمات

يتضمن تدريب 15مزارعا من المنطقة على كيفية انشاء الحقل العضوى وزراعة محصول بقولى واضافة 9 كغ من بذار البيقيه مع اضافة من 1الى 2كغ من بذار الشعير ومن ثم فلاحة الارض قبيل ازهار البيقيه فى منتصف شهر اذار ما يزيد غنى التربة بالمادة العضوية.

وأشار العبيسى الى أنه سيتم تدريب المزارعين على كيفية تنفيذ أعمال التطعيم والتقليم والحراثة والمتطلبات البيئية الملائمة لاشجار الزيتون

وطرق المكافحة المتكاملة لافاتها وخاصة ذبابة ثمار الزيتون واعتماد المكافحة الحيوية للوصول الى منتج نظيف خال من تأثير المبيدات.

وكانت مديرية زراعة حماة اختتمت خلال كانون الاول الماضى نشاطات المدرسة الحقلية لمحصول الزيتون فى بلدة تلدرة بمنطقة سلمية