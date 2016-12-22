تدشين أول طريق تنتج الطاقة الشمسية في العالم

بكلفة هذا المشروع خمسة ملايين يورو، دشنت فرنسا أول طريق تنتج الطاقة الشمسية في العالم بنورماندي شمال غرب فرنسا، ويبلغ إجمالي مساحتها ألفين و800 متر مربع.

وبحسب مؤسسة “كولاس” التابعة لمجموعة “بويغ” المسؤولة عن المشروع، تمتد هذه الطريق التجريبية على كيلومتر واحد، ووضعت ألواح شمسية على الطريق ، تتيح توليد طاقة تعادل ما يكفي لإنارة مدينة يسكنها خمسة آلاف شخص، وقالت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين روايال: “إنها فكرة عبقرية، يستفاد من مساحة تستخدم لوظيفة أخرى من دون المس بالأراضي الزراعية في البلدان المكتظة”.وتقضي هذه الفكرة بوضع ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء، لا تزعج أحدا على طرقات، لا تكتظ فيها السيارات.

تجدر الإشارة إلى أنه من سلبيات هذه الفكرة أن الألواح المسطحة تنتج طاقة أقل من الألواح المنحنية التي توضع في المناطق المشمسة، كما أن كلفة إنتاج الطاقة منها أكبر من تلك التي تستخلص من الألواح التي توضع على سطوح المباني.

وتثير هذه الفكرة اهتماما خارج فرنسا أيضا، إذ تجري اختبارات مشابهة في هولندا وألمانيا والولايات المتحدة.