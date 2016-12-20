تدمر.. إحباط محاولات تسلل لـ”داعش” وتقضي على أعداد منهم

أفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش أحبطت محاولات تسلل إرهابيين من تنظيم “داعش” في محيط سد أبو كلة غرب تدمر بريف حمص وقضت على العديد منهم ودمرت عدداً من آلياتهم.

وفي وقت سابق اليوم قضت وحدة من الجيش العربي السوري على 4 إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية عين حسين بريف حمص.

وأفاد المصدر في حمص بأن وحدة من الجيش وجهت رمايات بسلاح المدفعية على تحصينات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية عين حسين شمال شرق مدينة حمص بنحو 25 كم “أدت إلى تدمير أحد مقراتهم ومقتل 4 إرهابيين على الأقل وإصابة آخرين”.

وبين المصدر أنه من بين الإرهابيين القتلى محمد سليمان عمار وخالد وليد حسنو وعلي ابراهيم سلو وعبدو محمد اسماعيل.