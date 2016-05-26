تدمر.. مقبرة جماعية لجثامين 31 شهيدا قضوا على أيدي إرهابي «داعش»

عثرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية التي شاركت في إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة تدمر على مقبرة جماعية تضم جثامين عشرات الشهداء قضوا على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط مطار تدمر.

وذكر مصدر ميداني من مدينة تدمر في تصريح لمراسل سانا أنه خلال متابعة عمليات تمشيط محيط مطار تدمر تم العثور على مقبرة جماعية جنوب غرب مطار تدمر تضم جثامين 31 شهيدا بينهم جثمانا طفل وامرأة قضوا في وقت سابق في جرائم إرهابيي تنظيم “داعش” التكفيري.

ولفت المصدر الى ان جثامين الشهداء ظهرت عليها آثار التعذيب والتنكيل التي تعرضوا لها على أيدي إرهابيي “داعش” الذين عمدوا إلى فصل رؤوس بعضها عن أجسادها.

وعثرت مجموعات الدفاع الشعبية في الأول من نيسان الماضي على مقبرة جماعية في حي مساكن الجاهزية عند الاطراف الشمالية الشرقية من مدينة تدمر انتشل منها جثامين 40شهيدا بينهم جثامين أطفال ونساء.

وأحكمت وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية في 27 آذار الماضي السيطرة على مدينة تدمر الاثرية وأعادت الامن والاستقرار الى الأحياء السكنية بعد تكبيد تنظيم “داعش” خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.