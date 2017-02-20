تدمير آليات لـ”داعش” الإرهابي في الريف الشرقي للسويداء

ذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفذت رمايات نارية ضد تجمع لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء.

كما صرح المصدر أن وحدة من الجيش دمرت في رمايات مدفعية دقيقة على تجمع لإرهابيي “داعش” عددا من الآليات، وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.

هذا وتعمل وحدات الجيش في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء، وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم، ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.