تدمير آليتين سعوديتين في معسكر رجلا بنجران

وزّع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الثلاثاء، مشاهد لتدمير دبابة ومدرعة سعوديتين في معسكر رجلا بقطاع نجران.

وفي المشهد الأول يظهر لحظة استهداف الجيش واللجان الشعبية لدبابة سعودية متمركزة في أحد المواقع بمعسكر رجلا بصاروخ مضاد للدروع ما أدى إلى احتراقها، فيما شوهد عدد من الجنود السعوديين يفرون من المكان.

ويظهر في المشهد الآخر لحظة استهداف آلية عسكرية سعودية في ذات المعسكر بصاروخ مضاد للدروع أصابها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها واحتراقها.