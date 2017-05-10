تدمير آليتين لإرهابيي «داعش» واشتباكات على محور سلمية -أثريا

دمرت قوات الجيش العربي السوري آليتين لتنظيم “داعش” الارهابي في منطقة وادي العذيب وأحبطت هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشرقي.

وأفاد مصدر في حماة بأن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محور سلمية أثريا بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل عدد من إرهابيي التنظيم وتدمير آلياتهم المزودة برشاشات متنوعة.

ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش دمرت آليتين أحداهما مركب عليها رشاش ثقيل لتنظيم “داعش” وذل خلال اشتباكها مع ارهابييه في منطقة وادي العذيب شرق مدينة سلمية.