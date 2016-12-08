تدمير تجمعات وتحصينات إرهابيي “النصرة” في درعا البلد

أوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عددا من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” قتلى ومصابين ودمرت تجمعاتهم في منطقة درعا البلد.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة من الجيش نفذت رمايات دقيقة على تجمعات الإرهابيين على الأطراف الشمالية والغربية لمخيم النازحين قضت خلالها على عدد منهم في حين دمرت العديد من تحصيناتهم في حي البجابجة ونقطة محصنة للرصد جنوب خزان الكرك بدرعا البلد.