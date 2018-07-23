تدمير تحصينات وأوكارا إرهابيي “داعش” في حوض اليرموك

استمر سلاحا الجو والمدفعية بالجيش العربي السوري في ضرباتهما المركزة على تحصينات وأوكار إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة وادي اليرموك جنوب غرب درعا وأوقعا في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري عدة غارات، طالت تحصينات الإرهابيين التكفيريين في محيط تل الجموع وقرية تسيل وجلين بالتزامن مع رمايات مدفعية دقيقة على أوكارهم في منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب درعا المتاخم لأراضي الجولان المحتل.

وأسفرت الضربات عن تدمير نقاط محصنة ومنصات إطلاق قذائف وقطعت طرق تسلل الإرهابيين وإمدادهم على اتجاه عمق المنطقة لافتا إلى أن وحدات الجيش المتقدمة من اتجاه تل الجابية وجنوبه تخوض اشتباكات متقطعة مع المجموعات الإرهابية التي تحاول يائسة الاحتفاظ بنقاط انتشارها مستخدمة رصاص القنص والقذائف والأسلحة الرشاشة لإعاقة تقدم وحدات الجيش التي تستبسل في عملياتها العسكرية لتحرير ما تبقى من ريف درعا من الإرهابيين الذين يتلقون كل أشكال الدعم من كيان العدو الإسرائيلي.