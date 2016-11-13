تدمير دشم رشاشات لإرهابيي «النصرة» في درعا البلد

دمرت وحدات الجيش العربي صباح اليوم تجمعات وتحصينات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في بلدة اليادودة ومنطقة درعا البلد.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش وجهت رمايات مكثفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها في منطقة درعا البلد ما أسفر عن “مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير 4 رشاشات ثقيلة في خزان الكرك وقرب معمل الأحذية ومدفع رشاش شمال غرب الجمرك القديم”.

وصرح المصدر العسكري وحدات الجيش “دمرت تحصينات وآلية للتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” وقضت على العديد من أفرادها أثناء محاولتهم القيام بأعمال التخريب وسرقة الحبوب من صوامع بلدة اليادودة”.