تدمير راجمات صواريخ ومقتل 15 إرهابياً في ريف درعا

أعلن مصدر عسكري أن قوات الجيش العربي السوري استهدفت تجمع للإرهابيين في بلدة جلين بريف درعا الغربي وتمكنت من قتل /15/ إرهابي وتدمير سيارتين وقتل وإصابة من فيهما.

وأضاف المصدر أن “القوات المسلحة دمرت أيضاً راجمتي صواريخ للمجموعات الإرهابية في بلدة جلين بريف درعا الغربي وحققت إصابات مباشرة وتمكنت من التأثير الناري عليها وإسكاتها وقتل وإصابة طاقمها”.