تدمير سيارات لـ”لنصرة” الإرهابية ومقتل أفرادها في درعا

تمكنت قوات الجيش العربي السوري من تدمير مواقع لجبهة النصرة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد في درعا.

وبحسب مصدر عسكري قال: إن وحدات الصواريخ والمدفعية استهدفت بشكل مركز تحصينات ونقاط تسلل ارهابيي تنظيم جبهة النصرة أدت الى تدمير دبابة ومقتل طاقمها في حارة الفرن وسيارة مزودة برشاش 23مم ومربض هاون جنوب الجمرك القديم في منطقة درعا البلد.

وأشار المصدر الى ان الرمايات أسفرت عن تدمير سيارة غرب جسر الغارية الغربية شمال شرق مدينة درعا والقضاء على مجموعة ارهابية في بلدة النعيمة شرق المدينة بنحو 5 كم.

واعترفت التنظيمات الارهابية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل عدد من إرهابيها منهم /مالك على اسماعيل ابازيد/ و/محمد على راشد ابازيد/ و/أنس عدنان كليب/.