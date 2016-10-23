تدمير عتاد إرهابيي “داعش” اللوجستي ومقتل مسلحيه في ريف السويداء الشمالي

دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة اليات لإرهابيي “داعش” وقضت على عدد منهم في رمايات مركزة على تجمعاتهم بريف السويداء الشمالي.

وأكد مصدر عسكري أن وحدات الكمائن تمكنت من توجيه ضربات محققة على تجمعات وتحركات إرهابيي “داعش” في منطقة البيادر وشرق قرية الرشيدة بريف السويداء الشرقي.

وأضاف المصدر أن الضربات أدت الى تدمير تجمع لإرهابيي “داعش” وصهريجين كان يستخدمهم التنظيم التكفيري لنقل وتهريب النفط ومقتل واصابة عدد من أفراده.