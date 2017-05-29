تدمير مستودع أسلحة لـ”داعش” الإرهابي على الحدود العراقية السعودية

أفاد مصدر أمني عراقي بتدمير مخزن أسلحة لتنظيم “داعش” الإرهابي في واد حدودي بين العراق والسعودية، إثر ضربة جوية لطيران التحالف الدولي.

وبحسب المصدر فإن الطيران قصف مخزنا يضم أنواعا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، والعتاد، يعود لتنظيم “داعش” الإرهابي في وادي حوران غرب العراق.

كما أضاف أن القصف أسفر عن تدمير المخزن بالكامل وقتل العشرات من عناصر التنظيم كانوا في داخل المخزن وقربه في وادي حوران في محافظة الأنبار.

يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار نتيجة تقدم القوات العراقية وما تبقى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.