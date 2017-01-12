تدمير مستودع للذخيرة يحوي 70 صاروخاً لـ”داعش” الإرهابي في السويداء

أكد مصدر عسكري سقوط 30 إرهابيا بين قتيل ومصاب في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.

حيث صرح المصدر أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” الإرهابي وتحصيناته في قرية القصر، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 إرهابيا وتدمير مقر قيادة، إضافة لـ6 سيارات وراجمتي صواريخ ومستودع ذخيرة بداخله 70 صاروخا.

هذا وتعمل وحدات الجيش في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.