تدمير مقري رصد لـ”النصرة” الإرهابي في درعا البلد

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في حيي النازحين والعباسية ودوار المصري ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم.

وأشار المصدر إلى تدمير مقري رصد وقيادة لتنظيم “النصرة” الإرهابي في حي الكرك وعدة تحصينات ودشم رشاشات في منطقة البريد وسيارة تقل ارهابيين في حي طريق السد بدرعا البلد.

هذا وقضت وحدات من الجيش أمس على عشرات الإرهابيين ودمرت 3 دبابات وعربة “ب م ب” و4 مدافع جهنم وقاعدة اطلاق صواريخ و6 عربات مركب عليها رشاشات في حي طريق السد وحي البحار وحي العباسية وشمال مبنى البريد بدرعا البلد.