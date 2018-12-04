تدمير 3 أوكار لإرهابيي “داعش” شمالي العراق

تمكنت القوات العراقية من تدمير ثلاثة أوكار لإرهابيي “داعش” في قضاء الحويجة شمال العراق.

مركز الإعلام الأمني العراقي ذكر أن قوة من الشرطة الاتحادية فتشت قرى المحمودية والعمارة والصخرة وبريمة وعطشانة في قضاء الحويجة.

وأضاف بأن العملية أسفرت عن العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين، دميرت بالكامل، فضلا عن العثور على خمس عبوات ناسفة ونفق.

في السياق، عثرت قوات الأمن العراقية على جثة مختار قرية جنوب الموصل بعد ساعات على اختطافه من قبل إرهابيي “داعش”.

حيث ذكر مصدر أمني أنه عثر على جثة مختار قرية العمريني، راغب البدراني، قرب قرية الجرن جنوب الموصل، بعد أن اختطف من قبل إرهابيي “داعش”، كانوا هاجموا القرية.