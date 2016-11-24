تراجع أسعار النفط وسط شكوك فى خفض الانتاج

تراجعت العقود الاجلة للنفط قليلا وسط شكوك المستثمرين في أن تتفق أوبك على خفض كبير بحيث يقلص تخمة المعروض العالمي.

وذكرت رويترز ان خام غرب تكساس الوسيط تراجع في العقود الاجلة سبعة سنتات أي 0.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 47.96 دولارا للبرميل.

كما هبط خام القياس العالمى مزيج برنت فى العقود الاجلة 17 سنتا أي 0.35 بالمئة ليبلغ عند التسوية 48.95 دولارا للبرميل.