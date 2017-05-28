تراجع شارابوفا خمسة مراكز بالتصنيف العالمي

بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الأحد، تراجعت النجمة الروسية ماريا شارابوفا 5 مراكز في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لتصبح في المرتبة 178.

وجاء تراجع النجمة الروسية، التي عادت إلى ملاعب الكرة الصفراء منذ شهر فقط، بعد انقضاء مدة إيقافها لمدة 15 شهرا، لعدم مشاركتها في أي بطولة خلال الأسبوع الجاري، بداعي الإصابة.

وكانت شارابوفا، قد تقدمت 38 مركزا في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي للتنس في الأسبوع الماضي، واحتلت المركز الـ173.

ولن تتمكن المصنفة أولى عالميا سابقا، والفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، من المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (ثاني بطولات الغراند سلام الكبرى)، التي تنطلق منافساتها اليوم الأحد، بعدما رفض منظمو البطولة، منح النجمة الروسية بطاقة دعوة ” wild card”، لكنها تستطيع المشاركة في الأدوار الإقصائية لويمبلدون، ثالث بطولات “الغراند سلام الكبرى”، المقررة في يوليو/تموز المقبل، من دون الحاجة لبطاقة دعوة، وذلك بعد دخولها نادي الـ 200 في التصنيف العالمي للاعبات التنس.