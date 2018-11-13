تراجع شعبية أردوغان بنسبة كبيرة

أظهر آخر استطلاع للرأي في تركيا تراجع شعبية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من 52,5 بالمئة في حزيران الماضي إلى 39,8 بالمئة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة متروبول التركية إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية من 42,5 بالمئة في حزيران إلى 41,5 بالمئة.

وبين الاستطلاع أن 80,4 بالمئة من المواطنين كذبوا أقوال أردوغان الذي يدعي “أن البلاد لا تواجه أي أزمة اقتصادية ومالية بل إن الدول الغربية تتآمر على تركيا”.

ولفت الاستطلاع إلى أن الأتراك يعانون من آثار أزمة اقتصادية خانقة بعد أن وصلت نسبة التضخم التي أعلنت عنها حكومة النظام التركي رسميا إلى 25 بالمئة في وقت تجاوزت نسبة الغلاء 50 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الماضية وتكتسب هذه المعطيات أهمية كبيرة حيث جاءت مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في آذار القادم إذ تتوقع الأوساط السياسية والأحزاب التركية المعارضة أن تتفق على مرشحين مشتركين للفوز في البلديات الرئيسية وأهمها إسطنبول وأنقرة وأضنة وأنطاكيا ومرسين.