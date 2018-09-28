تراجع قياسي جديد لشعبية ماكرون

سجلت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعاً قياسياً جديداً في أحدث استطلاع للرأي أجري الشهر الجاري في تأكيد على فشل سياساته وتفاقم مشكلات إدارته.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي في آ” لصالح صحيفة لا تريبون وإذاعة وتلفزيون “ار تي ال وأورانج” أن 67 بالمئة من الفرنسيين أبدوا آراء سيئة بماكرون وهو أحد أدنى المستويات منذ انتخابه مقابل 32 بالمئة فقط عبر عن رأي مخالف.

وأجري الاستطلاع عبر الانترنت خلال اليومين الماضيين.

وتشهد شعبية ماكرون منذ انتخابه رئيساً لفرنسا في السابع من أيار العام الماضي تراجعاً متواصلاً حيث يسير على خطى سلفه فرانسوا هولاند الذي سجل أدنى مستوى للشعبية بتاريخ الرؤساء الفرنسيين نتيجة للفشل الذريع الذي واجهته سياساته على مختلف الصعد الداخلية والخارجية.