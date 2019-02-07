تراجع كبير في الإصابات الحشرية بحقول القمح والشعير بالحسكة

أكدت مديرية زراعة الحسكة حدوث تراجع كبير في نسب الإصابة الحشرية المسجلة ضمن المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في المحافظة وتعافي هذه المساحات مجددا.

وقال رئيس دائرة الوقاية بالمديرية المهندس طلال الحيجي في تصريح له: إنه من خلال الجولات الميدانية التي أجراها فنيو الدائرة خلال الأسبوع الحالي على المساحات المزروعة بالقمح والشعير التي تم تسجيل إصابات حشرية فيها خلال الفترة الماضية ولا سيما حشرتي “جعل الحبوب وماضغات باذرات الحبوب” تمت ملاحظة تراجع كبير في نسب الإصابة الحشرية وانحسارها نتيجة موجة الصقيع التي شهدتها المحافظة منذ أسبوعين والتي قضت على معظمها.

وأشار الحيجي إلى أن المساحات المصابة والتي تقدر بنحو 12 ألف هكتار بدأت تتعافى ويتحسن معدل نمو النباتات فيها من جديد، مؤكدا أن واقع نمو محصولي القمح والشعير جيد وهناك بعض الإصابات بتعفن الجذور نتيجة الأمطار المستمرة والرطوبة العالية إلا أنها تبقى ضمن المعدلات الطبيعية، متوقعا وصول كميات جيدة من مادة فوسفيد الزنك خلال الفترة القريبة القادمة مقدمة من وزارة الزراعة لاستخدامها بحملة مكافحة فأر الحقل.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 910 آلاف هكتار.