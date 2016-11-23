تراجع مجلس النواب الفرنسي عن إقالة هولاند

منع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) تمرير مشروع قرار خاص بإقالة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند.

وكان حزب «الجمهوريون» اليميني قد قدم مشروعا بهذا الشأن يوم 11 تشرين الثاني الجاري، لكن أغلبية أعضاء المكتب – 13 مقابل 8 – صوتوا، الأربعاء 23 تشرين الثاني ضد طرح هذا المشروع للنقاش في الجلسات العامة.

يذكر أن المكتب يتولى تنظيم عمل البرلمان وتحديد مدى تناسب المشاريع المقدمة مع القواعد، وما إذ كان المشروع صالحا قانونيا.

يذكر أن مجموعة نواب من حزب “الجمهوريون” دعوا إلى إقالة هولاند على خلفية «إفشائه معلومات سرية» في كتاب صدر باسمه في تشرين الأول.

لكن الموقعين على المبادرة، وبينهم رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، أقروا بكونها محكوم عليها بالفشل، نظرا لعدم امتلاك الحزب الأغلبية الضرورية في مجلس النواب.

لكن تقارير صحفية ذكرت أن القوى اليمينية، زادت من ضغوطها على هولاند، من أجل حمله على التراجع عن قراره الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.