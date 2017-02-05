ترامب:سنعمل مع موسكو وكييف لإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تنسيق الجهود مع موسكو وكييف لإنهاء النزاع الدائر في دونباس شرق اوكرانيا.

وكان ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اعلن مطلع الشهر الجاري ان تصعيد الوضع الأمني في منطقة دونباس شرق أوكرانيا يثبت مجددا ضرورة استئناف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بما في ذلك بشأن الأزمة الأوكرانية .

وجاء في بيان للبيت الابيض اوردته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم ان “ترامب قال لنظيره الاوكراني في اتصال هاتفي امس.. سنعمل مع اوكرانيا وروسيا وسائر الاطراف المعنية بغية المساعدة على اعادة السلام على طول الحدود”.

وفي كييف نقلت الرئاسة الاوكرانية عن بوروشنكو قوله إن “المكالمة مع ترامب كانت ايجابية للغاية” مشيرة الى ان “الطرفين اعربا عن قلقهما العميق ازاء تصاعد العنف وتدهور الوضع الانساني” في شرق البلاد. واضاف بيان الرئاسة الاوكرانية ان بوروشنكو وترامب “يؤيدان استئناف الحوار على كل المستويات مع الادارة الاميركية الجديدة”.

ودعت الأمم المتحدة الاسبوع الماضي جميع أطراف النزاع فى شرق أوكرانيا إلى الوقف الفورى لاطلاق النار واستئناف الجهود الرامية الى التسوية السلمية مشيرة الى أنها “تشعر بقلق عميق بسبب تصعيد الاشتباكات في مناطق مدن أفدييفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك شرق أوكرانيا التى أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا”.

وأكدت موسكو في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية في ال31 من كانون الثاني الماضي ان السلطات الأوكرانية ما زالت تسعى إلى تحقيق حل عسكري للنزاع في شرق البلاد بدلا من البحث عن سبل سياسية لتحقيق سلام مستقر ومستدام في المنطقة معربة عن املها في أن يمارس “شركاء أوكرانيا” ضغطا مناسبا على كييف لجعلها تتخلى عن “محاولات تحقيق الانتقام العسكري في دونباس ودفن اتفاقات مينسك”.