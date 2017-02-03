ترامب: اتفاق “نافتا” كارثة على أميركا

جدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتقاده اتفاق التبادل الحر في اميركا الشمالية، مشيرا الى أنه يفضل اعادة التفاوض في شأنه على الغائه.

وقال ترامب امام عدد من النواب اليوم: “لدي قلق كبير حيال اتفاق نافتا لانه كان كارثة على بلادنا ولا يهمني اذا حصلت مراجعة له أو توصلنا الى اتفاق جديد بل علينا ان نجعله عادلا فهو ظالم جدا بحق العامل الاميركي وظالم جدا بحق الشركات”.

ويضم اتفاق /نافتا/ ثلاث دول هى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتم التوقيع عليه قبل 23 عاما.

وأعلنت الحكومة المكسيكية ان مفاوضات جديدة حول الاتفاق يمكن ان تبدأ في ايار القادم.