ترامب: اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بالقرصنة بناء على شكوك بسيطة غير عادلة

جدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشكيكه بالاتهامات التي وجهتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما إلى أجهزة الاستخبارات الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله إنه “اتهام خطير وأريد أن يكونوا متأكدين منه” مضيفا إنه “من غير العادل أن تتهم الولايات المتحدة روسيا بالقرصنة بينما ما لديها هو شكوك بسيطة”.

وذكر ترامب أن أجهزة الاستخبارات الأميركية أخطأت عندما أكدت أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وهذه كانت الذريعة التي قادت إلى الغزو الأميركي للعراق عام 2003 واصفا هذا التدخل بأنه كارثة لأنهم كانوا على خطأ.

وأوضح ترامب أن “القرصنة مسألة من الصعب جدا إثبات حصولها…لذلك يمكن أن يكون شخص آخر من قام بها… وأعرف أيضا أمورا لا يعرفها أشخاص آخرون حول الموضوع ولذلك لا يمكن أن يكونوا متأكدين مما حصل”.

وحول الموقف الذي سيتخذه على صعيد الأمن المعلوماتي بعد تسلمه مهامه في البيت الأبيض في ال 20 من كانون الثاني الحالي قال ترامب.. “إذا كان لديكم شيء مهم اكتبوه وأرسلوه بالبريد كما كانوا يفعلون في السابق.. لكني سأقول لكم أن أي جهاز كمبيوتر ليس آمنا…. اسخر مما يقولون لكن أي جهاز كمبيوتر ليس آمنا”.

وكان أوباما اعتبر أول أمس 35 دبلوماسيا روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة وأمهلهم 72 ساعة لمغادرة أراضي البلاد وأعلن إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند وفرض عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي0

وزعم أوباما أن سبب العقوبات هو اتهامات وجهتها الاستخبارات الأميركية بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي وصف مزاعم أوباما بالسخيفة.