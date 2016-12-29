ترامب: الأمم المتحدة تسبب المشكلات بدلا من حلها

وجه الرئيس الامريكى المنتخب انتقادات جديدة للامم المتحدة قائلا: ان المنظمة الدولية تسبب المشكلات بدلا من حلها.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الامريكية عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي عقده امس في بالم بيتش بولاية فلوريدا: ان الامكانات الهائلة التي تتمتع بها الامم المتحدة لا تتناسب مع المردود الذي تقدمه.

وفى محاولة منه للتهرب من الاجابة عما اذا كان يرغب في انسحاب الولايات المتحدة من عضوية المنظمة الدولية قال ترامب متسائلا: هل رأيتم يوما أن الامم المتحدة حلت أي مسالة هذا لم يحصل أبدا وهيى تسبب المشاكل، معتبرا أنه اذا كانت المنظمة المذكورة لا تستطيع استغلال امكاناتها فان ذلك مضيعة للوقت والمال.

وكان ترامب انتقد عبر حسابه على موقع تويتر الامم المتحدة قبل ايام قليلة وقال في تغريدة ان المنظمة الدولية اصبحت ناديا كي يلتقي فيه

الاشخاص ويتحدثوا ويقضوا أوقاتا طيبة.