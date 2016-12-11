ترامب: التقارير حول تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سخيفة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم أنه “لا يصدق” مزاعم وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية “سي أي ايه” حول تدخل روسيا لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة واصفا تلك الاتهامات بالسخيفة.

وكانت واشنطن بوست زعمت ان تقييما سريا لوكالة الاستخبارات المركزية “سى اي ايه” تم بعد أمر من الرئيس باراك اوباما بتقييم عمليات القرصنة أثناء حملة الانتخابات كشف أن “روسيا تدخلت فى الانتخابات لمساعدة ترامب”.

وقال ترامب لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم تعليقا على تلك المزاعم “اعتقد انه امر سخيف وهي ذريعة جديدة لا أصدقها” مضيفا.. “لا يعرفون اذا كانت روسيا أو الصين أو أي جهة أخرى قامت بقرصنة الهيئات السياسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية.. فربما كان شخص في سريره في مكان ما وهم لا يعرفون شيئا بعد”.

وكان الحزب الجمهورى وفريق الرئيس الاميركى المنتخب نفى أمس أيضا ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الاميركية.

يشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية كثفت حملتها العدائية التضليلية ضد روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية الاخيرة فى الولايات المتحدة مع استغلالها لأى حادثة و فبركتها انباء وتقارير كاذبة تحاول من خلالها تشويه الحقائق وقلبها بما يخدم توجهات مموليها في الوقت الذي نفت فيه موسكو بشكل قاطع تدخلها في العمليات الانتخابية لدول أخرى.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض فى بداية الشهر الجاري أي تدخل لبلاده في السباق الانتخابى بالولايات المتحدة مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد مرارا أن موسكو لم تسع أبدا للتأثير على الحملة الانتخابية فى الولايات المتحدة وتعتبر ذلك شأنا داخليا أمريكيا.