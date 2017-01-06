ترامب: الجدل حول روسيا بخصوص الانتخابات يأتي في سياق حملة سياسية مغرضة

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن الجدل الدائر حاليا في الولايات المتحدة حول ما يسمى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية يأتي في سياق حملة سياسية مغرضة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم “إن التركيز المبالغ فيه على عمليات القرصنة المعلوماتية المنسوبة لروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة هدفه إضعافي سياسيا”.

وأضاف ترامب “لقد تعرض الديمقراطيون لضربة قوية في الانتخابات وأنا حصدت مقاطعات أكثر مما حصد رونالد ريغان وهم يشعرون بالخجل ويشنون حملة مغرضة بطريقة ما”.

وكان ترامب شكك أول أمس في اتهامات أجهزة الاستخبارات الأميركية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر قرصنة رسائل الكترونية ومواقع الحزب الديمقراطي وذلك في إشارة إلى آلاف الرسائل الالكترونية المقرصنة للجنة الوطنية الديمقراطية ولجون بوديستا رئيس حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون والتي نشرها موقع ويكيليكس قبل أسابيع من الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني الماضي.