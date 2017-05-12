ترامب: المحادثات مع لافروف تطرقت إلى سورية وأوكرانيا وكانت ممتازة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في واشنطن أول أمس “تطرقت إلى سورية وأوكرانيا وكانت ممتازة”.

وأضاف ترامب في حديث لقناة إن بي سي الأمريكية الليلة الماضية “أعتقد أن محادثاتنا كانت ممتازة وتطرقت إلى سورية وأوكرانيا.. ربما سيساعد هذا الحوار في تخفيض عدد القتلى وإحلال السلام هناك في نهاية الأمر”.

وأشار ترامب إلى أنه اتفق على اللقاء مع لافروف خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر الجاري وقال “أشعر بارتياح للقاءات كهذه”.

وكان ترامب أكد في تصريح بعد لقائه لافروف أنه عقد “لقاء جيدا جدا”فى البيت الابيض مع الوزير الروسي وقال: “أعتقد اننا سنقوم بأشياء جيدة جدا بشأن سورية والأمور تتحرك وهذا إيجابى جدا”بينما اكد لافروف أنه تم الاتفاق مع ترامب على متابعة العمل المشترك ضمن اجتماع أستانا ومحادثات جنيف لحل الأزمة في سورية.