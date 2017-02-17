ترامب: اوباما اورث البلاد الفوضى

قال الرئيس دونالد ترامب إن سلفه باراك أوباما ترك وراءه فوضى في بلاده وفي العالم.

وأفادت قناة “CNN” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في مؤتمر صحفي أن سلفه باراك أوباما ترك خلفه فوضى في بلاده وكذلك في العالم.

وقال ترامب: ” إن إدارتنا ورثت الكثير من المشاكل، بما في ذلك الاقتصادية.

مشيرا إلى أن إحدى المشاكل خفض فرص العمل والرواتب المنخفضة.

وأضاف ترامب أن الوضع غير مستقر في الشرق الأوسط وكوريا الشمالية. وذكر كذلك ترامب التنظيم الإرهابي “داعش” وقارنه بالورم السرطاني “ولكننا سنهتم بكل هذا”.

واتهم ترامب وسائل الإعلام في محاولة إخفاء النتائج الإيجابية لأنشطة البيت الأبيض.

وقال: “أنا أفتح التلفاز والصحف وأرى أنهم يصفون أعمالنا بالفوضى وفي واقع الأمر كل شيء بالعكس إن إدراتنا تعمل بشكل جيد، على الرغم من أن الكونغرس لم يصادق على مجلس الوزراء بشكل كامل”.