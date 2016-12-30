ترامب: بوتين ذكي جداً

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدم طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا، بـ”الخطوة الممتازة”.

وأضاف ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، مساء الجمعة 30 كانون الأول، في إشارة إلى بوتين: “كنت أعلم دائما أنه ذكي جدا!”.

وجاءت هذه التغريدة في معرض التعليق على إعلان الرئيس الروسي، خلافا لتوقعات الغرب حول رده على طرد واشنطن 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، أن موسكو لن تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين كخطوة جوابية على العقوبات الأمريكية.

وقال بوتين، في بيان صدر عنه الجمعة، 30 كانون الأول: “لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين، ولن نطرد أحدا. ولن نمنع أفراد عائلاتهم وأطفالهم من استخدام أماكن الاستجمام المعتادة بالنسبة لهم خلال أعياد رأس السنة. علاوة على ذلك، ندعو أطفال الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في روسيا لحضور احتفالات رأس السنة والميلاد في الكرملين”.

وفي الوقت نفسه، لفت الرئيس الانتباه إلى أن الجانب الروسي تتوفر لديه، وفق الممارسات الدولية الحالية، كافة الأسس لتقديم الرد المناسب على الخطوات الأمريكية.

وأصدر بوتين هذا البيان على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس، أنه أمر بترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من العاملين في أراضي البلاد.