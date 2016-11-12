ترامب: تركيز واشنطن يجب أن ينصب بالقضاء على «داعش» في سورية

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن تركيز الولايات المتحدة يجب ينصب باتجاه القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

وفي مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وقال ترامب: “لقد كان لي وجهة نظر مغايرة لكثير من الناس بشأن سورية .. موقفي هو أنك تحارب سورية ..وسورية تقاتل تنظيم داعش وعلينا التخلص من داعش

وقال ترامب: روسيا الآن متحالفة تماما مع سورية.. ولديك الآن إيران وهي أيضاً متحالفة مع سورية”، لافتا إلى أن واشنطن تدعم من تسميهم “معارضة معتدلة” في مواجهة الحكومة السورية “دون أن يكون لديها أي فكرة من هم هؤلاء الأشخاص.

ولفت ترامب إلى أنه في حال هاجمت الولايات المتحدة الدولة السورية “سينتهي بها المطاف في قتال سورية وروسيا”.