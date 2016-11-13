ترامب: سنرحل 3 ملايين مهاجر من الولايات المتحدة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بترحيل ما يقارب 3 ملايين مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة، فور توليه مهام منصبه فعليا.

وقال ترامب، في حوار تلفزيوني: “ما سنفعله هو تحديد الأشخاص المجرمين، وذوي السجلات الإجرامية، وأعضاء العصابات، ومروجي المخدرات، وكل هؤلاء الأشخاص، وهم بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، سنخرجهم من بلادنا”.

وأضاف ترامب أن الجدار الذي ينوي إنشاءه على الحدود الأمريكية المكسيكية لن يكون بالضرورة مبنيا بالطوب والإسمنت بالكامل، بل إن “بعض أجزائه قد تكون عبارة عن سياج فقط”، واستطرد “ولكن في أجزاء أخرى، سيكون الجدار ما نحتاجه. أنا أفهم جيداً في ذلك، هذا ما يُطلق عليه إنشاءات”.

وكرر الرئيس المنتخب، في أكثر من مناسبة أثناء حملته الانتخابية، أنه ينوي جعل المكسيك تتحمل نفقات بناء الجدار، الذي يعتبر جزء من خطته لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وسيتولى الرئيس الجديد دونالد ترامب مهام منصبه في 20 كانون الثاني 2017.