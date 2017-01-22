ترامب سيعيد التفاوض مع المكسيك وكندا على اتفاق التبادل الحر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعيد التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية مع مسؤولي كندا والمكسيك الذين سيلتقيهم قريبا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله في كلمة بالبيت الأبيض “سنلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو وسنبدأ مفاوضات مرتبطة باتفاق التبادل الحر”.

والاتفاق المذكور الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني 1994 يجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في إطار منطقة واسعة للتبادل الحر ويشكل إحدى أولويات ترامب الذي يحمله مسؤولية “التشجيع” على انتقال المصانع الأميركية إلى المكسيك.

وسبق إن حذرت الإدارة الجمهورية الجديدة من أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق إذا رفض شركاؤها مفاوضات “تؤدي إلى اتفاق عادل بالنسبة إلى العمال الأميركيين”.

وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك على أن تموله مكسيكو.