ترامب: فوزي سيكون نهاية مؤسسة واشنطن السياسية الفاسدة

وعد المرشح الجمهوري إلى البيت الابيض دونالد ترامب أن يكون فوزه بالانتخابات الرئاسية الاميركية يوم غد نهاية “مؤسسة واشنطن السياسية الفاسدة”.

وبحسب “فرانس برس” التي نقلت عن ترامب قوله خلال تجمع انتخابي في ساراسوتا بولاية فلوريدا: إن “عقدي مع الناخب الاميركي يبدأ بخطة لوضع حد لفساد الحكومة وانتزاع بلادنا وبسرعة من مجموعات الضغط هذه التي أعرفها جيدا” مؤكدا أن منافسته هيلاري كلينتون يحميها نظام فاسد تماما.

وأضاف ترامب.. “أريد ان تسمع كل المؤءسسة السياسية في واشنطن الكلمات التي سنقولها جميعا حين نفوز غدا أننا سنجفف المستنقع”.

وفي إشارة إلى منافسته كلينتون تساءل ترامب: “لا افهم لماذا لا يأتي أحد إلى تجمعاتها”.

ومن المقرر أن يعقد ترامب اربعة تجمعات اخرى في وقت لاحق في كارولاينا الشمالية وبنسلفانيا ونيو هامشر وميشيغن مع بدء العد العكسي لليوم الانتخابي غدا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب حظوظ المرشحين وإن أظهرت تقدما طفيفا لكلينتون.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الامريكية غدا وسط احتدام المنافسة بين المرشحين ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة بالحدة والانحدار بإطلاق الاتهامات المتبادلة.