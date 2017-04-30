ترامب قد يتسبب بحرب ضريبية عالمية

أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بخفض الضرائب على الشركات بالولايات المتحدة مخاوف من قيام سباق جديد في العالم لخفض الضرائب قد يتسبب بعواقب اجتماعية وخيمة، حسب خبراء.

وبموجب الخطة التي وصفها مستشار ترامب في الاقتصاد، غاري كون، بأنها “أهم قانون لخفض الضرائب منذ 1986، وأحد أكبر التخفيضات الضريبية في التاريخ الأمريكي”، يعتزم البيت الأبيض تخفيض الضرائب على الشركات من 35 إلى 15%.

والهدف بحسب وزير الخزانة ستيف منوتشين هو “إعادة مئات مليارات الدولارات الموجودة خارجة البلد لاستثمارها هنا في الولايات المتحدة” وإنشاء وظائف.

ويسعى ترامب من خلال خطته الإصلاحية لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3%.

غير أن الخطة المرتقبة منذ فترة طويلة والتي لم يكشف منها سوى بعض الخطوط العريضة، قد تواجه معارضة شديدة في الكونغرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، على خلفية خلاف حاد بين الأعضاء حول زيادة العجز المالي المرتفع أساسا.

كذلك أثارت الخطة انتقادات منظمات غير حكومية وجمعيات غير ربحية، إذ قالت مانون أوبري، المتحدثة باسم منظمة “أوكسفام”، لوكالة “فرانس برس” إن الخطة قد تؤدي إلى تسريع “السباق إلى المنافسة الضريبية على صعيد عالمي، وسندفع جميعا الثمن”.

وتابعت “حين تقرر أقوى دولة في العالم تخفيض عائدات الضرائب إلى هذا الحد، فقد تحذو عدة دول أخرى حذوها، ما سيؤدي إلى خلل تترتب عليه عواقب هائلة على مجتمعاتنا”.

وحذرت بأن تراجع العائدات الضريبية قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع نفقات الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية وغيرها من التقديمات، بدون زيادة العجز في الميزانية.

وتعتبر الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة حاليا الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تليها فرنسا حيث النسبة 34%، ثم بلجيكا (33%) وأستراليا (30%).

ويبلغ متوسط الضرائب على الشركات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حاليا حوالي 24%.