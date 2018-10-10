ترامب: لا وقت لدي لمقابلة كيم!

في تصريح للصحفيين، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لا وقت لديه حاليا للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للبحث في مسألة نزع سلاحه النووي، لأنه منشغل بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية أيوا للمشاركة في تجمع سياسي، إن “ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الـ6 من نوفمبر المقبل”.

وقال الرئيس الأمريكي: “ستكون القمة بعد انتخابات التجديد النصفي. لا يمكنني أن أغادر الآن”.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد انعقاد القمة الثانية للولايات المتحدة وكوريا الشمالية، رغم قيام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بزيارة بيونغ يانغ، حيث تفاوض للتحضير لاجتماع قادة البلدين، إلا أنه قال فقط إن الوقت والمكان لم يناقشا بعد.

وفي وقت سابق أعلن ترامب أن الاستعدادات لعقد قمة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قطعت شوطا، وأن البحث في مكان إجراء اللقاء انحصر الآن بـ”3 أو 4″ مواقع.