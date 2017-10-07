ترامب لا يستطيع تقويض الاتفاق النووي

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن أن يقوض ذلك.

وأوضح روحاني، في مراسم أقيمت بجامعة طهران للاحتفال ببدء العام الجامعي للجامعة، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من خلال المفاوضات النووية أن تظهر قدراتها السياسية على الصعيد العالمي، مشددا بقوله”حققنا مكاسب من هذا الاتفاق لا يمكن العودة عنها حتى لو استلم الدّفة 10 أمثال ترامب”، وذلك وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وقال روحاني “في المفاوضات النووية والاتفاق توصلنا لقضايا ومكاسب لا يمكن الرجوع عنها. لا يمكن لأحد أن يلغي ذلك. ترامب أو أي شخص آخر”.

وأضاف “حتى لو وجد في العالم عشرة آخرون مثل ترامب فذلك لا يمكن التراجع عنه”، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين جلسوا إلى طاولة المفاوضات مع بلدان عالمية، بكل قوة واقتدار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الجمعه، “ستسمعون شيئا عن إيران قريبا جدا”، وقال إنه لا يجب أن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية”، مضيفاً أن “إيران لم ترق لروح الاتفاق النووي”.